وزير النقل: رصدنا 4 مليارات جنيه تعويضات للمتضررين من توسعة الطريق الدائري

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم رصد 4 مليارات جنيه تعويضات لتوسعة الطريق الدائري، مشيرًا إلى أنه تم صرف مليار و375 مليون جنيه للمتضررين من أعمال تطوير الطريق الدائري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس السبت، أن المحافظين يساعدون الوزارة في نزع الملكيات وتوفير أماكن إقامة للقطانين في العقارات التي يتم إزالتها، لافتًا إلى تعارض 800 منزل مع المرحلة الأولى من مشروع توسعة الطريق الدائري.

وذكر أنه مع بداية المرحلة الثانية من توسعة الطريق الدائري سيصل إجمال المنازل المتعارضة مع التوسعة نحو 1800 منزل، موضحًا أن المرحلة الثنية تقوم على إنشاء طريق خدمة للطريق الرئيسي.

