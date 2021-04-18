إيران تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ نهاية نوفمبر



أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 405 حالات وفاة و 21644 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن هذه هي أعلى حصيلة يومية للوفيات في إيران منذ 27 نوفمبر الماضي.



وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و 237 ألف حالة.



وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 66732.



وذكرت سادات لاري أن 4766 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و 785 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).