قالت مصادر لـ "الشروق" إن أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديد، تقدم باستقالته من منصبه إلى وزير النقل اثناء زيارته لموقع قطار (القاهرة - المنصورة).

وأضافت المصادر أن وزير النقل سيتوجه إلى مجلس الوزراء عقب فحص موقع الحادث لعرض تقرير بالحادث على مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واتخاذ اللازم بشان تعيين رئيس جديد لهيئة السكك الحديد من عدمه.

وكانت مصادر قد كشفت أن أسباب الحادث هي أن في سندنهور وطوخ مناطق اصلاحات وأن موقع الحادث كان من المفترض أن يسير عليه القطار بسرعة لا تتجاوز 30 كيلومترا في الساعة.

وأضافت المصادر لـ"الشروق" أن ناظر محطة شبرا لم يعط أمرا رسميا لسائق قطار المنصورة ومساعدة بالتهدئة في تلك المنطقة مما جعله يسير على سرعة 120 كيلومترا في الساعه مما تسبب في انقلاع القضبان من مكانها وانحدار القطار من مكانه وانقلاب عرباته وسقوط ضحايا ومصابين.

واكدت المصادر أن سبب سماع الركاب لصوت انفجار قبل الحادث هو نزول القطار من القضبان مع السرعة تسبب في هذا الصوت، نافيا ما تردد عن انفجار مدبر قد تسبب في الحادث.