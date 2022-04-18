عمدة لفيف: هجمات صاروخية عنيفة على مدينة لفيف بغرب أوكرانيا

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أفادت تقارير أوكرانية، بأن الجيش الروسي شن خمس هجمات صاروخية على مدينة لفيف بغرب أوكرانيا.

وكتب عمدة المدينة أندري سادوفي على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي: "خمس هجمات صاروخية موجهة على مدينة لفيف".

وتواجدت فرق الإطفاء بالفعل في مواقع الهجمات، ولم ترد تقارير حول وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية بعد.

ووفقا لتقارير إعلامية، مازالت لفيف تخضع لحالة تأهب تحسبا لمزيد من الغارات. وليس من المستبعد وقوع مزيد من الهجمات.

ويذكر أن لفيف تعرضت لهجمات جوية روسية عدة مرات. وقصف الجيش الروسي بصورة أساسية أهدافا عسكرية بالقرب من المدينة، ومنها المطار.