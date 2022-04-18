إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص فى كفر شكر بالقليوبية

أصيب 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أمام الجمعية الزراعية بكفر شكر، تم نقل المصابين للمستشفى، جارى رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، يفيد بتلقيه بلاغا من النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص أمام الجمعية الزراعية بكفر شكر، تم الدفع بعدد 3 سيارات لنقل المصابين، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، تم نقلهم لمستشفى بنها الجامعى وكفر شكر المركزى،

جارى رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وتولت النيابة التحقيق.