العراق يرفض العملية التركية في شمال البلاد بوصفها خرقا للسيادة

أكد المتحدث بإسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، رفض الحكومة العراقية للعملية العسكرية التركية شمال البلاد، واصفا إياها بأنها تمثل خرقاً للسيادة ومخالفة لمبدأ حُسن الجوار.

وقال الصحاف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "حكومةُ جمهورية العراق ترفضُ رفضاً قاطعاً، وتدينُ بشدَّة العمليّات العسكريَّة التي قامت بها القوّات التركيَّة بقصف الأراضيّ العراقيَّة في منطقة متينة، الزاب ،أفاشين وباسيان في شمال العراق، عبر مروحيات أتاك والطائرات المُسيَّرة".

وأضاف الصحاف أن "العراق يعد هذا العمل خرقاً لسيادته، وحرمة البلاد، وعملاً يخالِف المواثيق والقوانين الدوليّة التي تنَظِّم العلاقات بين البُلدان؛ كما يخالف -أيضاً- مبدأ حُسن الجوار الذي ينبغي أنَّ يكون سبباً في الحرص على القيام بالعمل التشاركيّ الأمنيّ خدمةً للجانبين".

وأشار الصحاف إلى أن "الحكومةُ العراقيّةُ تؤَكِّدُ على أنَّ لاتكونَ أراضي العراق ؛مقراً أو ممراً لإلحاق الضررِ والأذى بأيٍ من دول الجوار، كما ترفض أنَّ يكونَ العراق ساحةً للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجيَّة أخرى".

وقد أطلقت تركيا في وقت سابق اليوم عملية عسكرية في شمال العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن وزير الدفاع خلوصي أكار القول :"بدأت قواتنا المسلحة عملية /مخلب القفل/ بغية منع الهجمات الإرهابية على شعبنا وقوات أمننا من شمالي العراق، وضمان أمن حدودنا".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 19 مسلحا في حصيلة أولية للعملية.

وأضافت، في بيان، أن الجيش التركي سيطر على الأهداف المخطط لها في المرحلة الأولى، لافتة إلى استمرار العملية بنجاح كما هو مخطط لها.

وأفاد البيان بإصابة أربعة جنود أتراك خلال العملية.

كانت تركيا قد شنت عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة"،في نيسان/أبريل العام الماضي في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان"، شمالي العراق.

وتشن تركيا بصورة متكررة عمليات تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية، وتقول إن مسلحي التنظيم يتخذون من جبال شمالي العراق معقلا لهم وينشطون في العديد من المدن والمناطق والأودية ويشنون منها هجمات على الداخل التركي.

تجدر الإشارة إلى أن "حزب العمال الكردستاني" مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ووفقا للبيانات التركية ،فإن المنظمة قتلت حوالي 40 ألف شخص خلال أنشطتها الانفصالية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.