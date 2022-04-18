الصين: شنجهاي تسجل أول 3 وفيات بكورونا في أحدث تفشي للوباء

أعلنت السلطات في مدينة شنجهاي الصينية، اليوم الاثنين، وفاة أول 3 حالات بفيروس كورونا "كوفيد-19" في أحدث تفشي للجائحة في البلاد، في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر شنغهاي بنسبة 0.49%؛ بسبب الإغلاق المفروض على المدينة.

وذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، أن السلطات في المدينة التي تعتبر المركز المالي للصين أفادت بأن ثلاثة مرضى هم من كبار السن توفوا بسبب "كوفيد-19" أمس الأحد، وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها المدينة عن وفيات مرتبطة بالجائحة وسط موجة التفشي هذه.

بدوره، قال وو تشيانيو، مسؤول من هيئة الصحة في شنغهاي في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن المرضى الثلاثة كانوا جميعًا من كبار السن الذين جاءت أعمارهم بين 89 و91 و91 على التوالي، والذين لم يتلقوا لقاحات كورونا ولديهم بالفعل أمراض أساسية خطيرة بما في ذلك متلازمة الشريان التاجي الحادة والسكري وارتفاع ضغط الدم واحتشاء دماغي.

وأضاف إنه بعد دخولهم المستشفيات ساءت حالتهم، وكانت الأسباب المباشرة للوفاة من الأمراض الكامنة.

ومنذ 26 فبراير إلى يوم أمس، أبلغت شنغهاي عن 24 ألفا و529 حالة إصابة مؤكدة بـ "كوفيد -19" المنقولة محليًا؛ من بينهم 4 آلاف و675 غادروا المستشفى، و19 ألفا و851 نقلوا إلى المستشفى، من بينهم 16 في حالة حرجة (ثلاث وفيات محلية)، وفقا للسلطات يوم الإثنين.

وصنفت السلطات الصينية مدينة شنغهاي على أنها إما "مغلقة" أو "خاضعة للرقابة" أو "احترازية" بناء على نتائج الفحص والوضع المحفوف بالمخاطر.

وعلى صعيد متصل، فقد مؤشر شنغهاي المركب الصيني (000001.SH) بنسبة 0.49%، اليوم، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر شينتشين المركب (399001.SZ) بنسبة 0.37%، وفقا لمؤسسة "كايكسين جلوبال" الصينية الاستقصائية في بكين.

وارتفع مؤشر "STAR 50" للتكنولوجيا الثقيلة في شنغهاي (000688.SH) بنسبة 3.21% خلال اليوم، فيما ارتفع مؤشر "ChiNext" المماثل في Shenzhen (399006.SZ) بنسبة 1.11%.

ويأتي انخفاض مؤشر شنغهاي على خلفية الإغلاق الذي تشهده المدينة بسبب التفشي الجديد لفيروس كرونا في المدينة، حيث يلقي التفشي بظلاله على محرك الأعمال في الصين في الوقت الذي يكافح فيه 25 مليون ساكن لتلبية الاحتياجات الأساسية.

ويصدر المسؤولون التنفيذيون في الشركات بالمدينة تحذيرات شديدة؛ نظرًا لأن سياسات السيطرة على "كوفيد-19" الصارمة تتسبب في عرقلة وتهديد إنتاج السيارات وأشباه الموصلات والسلع الأخرى.

ويطلب مركز تصنيع أشباه الموصلات في شمال غربي الصين من سكانه البالغ عددهم 13 مليونًا البقاء في منازلهم من السبت إلى الثلاثاء، كما تعيق القيود عمليات النقل بالجملة.