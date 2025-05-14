إصابة 3 شباب باختناق أثناء محاولة التنقيب عن الآثار بأسوان

شهدت قرية الجعافرة بمدينة دراو شمال محافظة أسوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، سقوط عدد من الأشخاص في بئر أثناء تنقيبهم عن الآثار، مما أدى إلى إصابتهم بحالات اختناق.



وترجع التفاصيل إلى تلقّي غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يُفيد بسقوط 3 أشخاص في بئر أثناء تنقيبهم عن الآثار بقرية الجعافرة التابعة لمركز دراو شمال المحافظة.

وبعد سقوطهم داخل البئر وإصابتهم باختناق، قام مرافقوهم بنقلهم إلى نقطة إسعاف بلانة، وهي أقرب نقطة إسعاف لهم، في محاولة لإنقاذ حياتهم، ومن ثم تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتبين أن المصابين هم: مصطفى عاطف عبد الباسط، 21 سنة، محمد فيصل عبد الباسط، 21 سنة، خالد سيد أحمد، 36 سنة.



وأُصيبوا جميعًا بحالات اختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى دراو شمال محافظة أسوان لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج.