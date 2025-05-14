ترامب يؤكد خلال لقائه مع الشرع التزام واشنطن بالوقوف إلى جانب سوريا في هذه المرحلة المفصلية

قالت وزارة الخارجية السورية إن لقاء تاريخيا جمع الرئيس السوري أحمد الشرع، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك عبر اتصال هاتفي شارك فيه أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحضور وزراء خارجية السعودية وسوريا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت في بيان، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء شهد التأكيد على أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، ودعم مسار التعافي وإعادة الإعمار.

وأشارت إلى أن الأمير محمد بن سلمان، شدد على ضرورة هذه الخطوة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، فيما أكد الرئيس ترامب التزام بلاده بالوقوف إلى جانب سوريا في هذه المرحلة المفصلية.

من جانبه، عبّر الرئيس أحمد الشرع، عن امتنانه للدعم الإقليمي والدولي، مشددًا على مضي سوريا بثقة نحو المستقبل.

كما تناول اللقاء سبل الشراكة السورية - الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب، والتعاون في القضاء على تأثير الفاعلين من غير الدول، والمجموعات المسلحة غير السورية التي تعيق الاستقرار، بما في ذلك تنظيم داعش والتهديدات الأخرى.

ومن المقرر أن يتبع هذا اللقاء اجتماع مرتقب بين وزير الخارجية السوري ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، لمتابعة التنسيق الثنائي وتعزيز التفاهمات التي تم التوصل إليها.