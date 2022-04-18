«القومي للمرأة» بسوهاج يطلق حملة توعوية لتنمية الأسرة المصرية

أطلق اليوم فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج الحملة التوعوية لتنمية الأسرة المصرية والنهوض بأوضاعها الذى ينظمها المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع الأزهر الشريف، بحضور أحمد القاضى نائب محافظ سوهاج نيابة عن اللواء طارق الفقى محافظ الإقليم وتهدف إلى تنمية الأسرة المصرية والنهوض بأوضاعها، من خلال تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة دينياً واجتماعياً، وذلك ضمن برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج وأضافت أن النسيج القوي للأسرة يؤدي إلى نسيج قوي للمجتمع، مؤكدة على أهمية العمل الجاد وتكاتف جهود جميع الجهات ذات الصلة، في تنفيذ حملة تنمية الأسرة المصرية، حتى تحقق الأهداف المرجوة منها، والتصدي للتحديات التي تواجه الأسرة المصرية و أن حل المشكلات التي تواجه الأسرة المصرية يكون بالتوعية المستنيرة ووصول صوت العقل والمنطق والدين إلى جميع أهالينا بمختلف المراكز والقرى، مشيرة إلى حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم للوصول إلى أهداف الحملة والحفاظ على كيان المجتمع.

وأوضحت وهبى أن برنامج الحملة يشمل عقد عدة لقاءات وأنشطة، منها هذا اللقاء الجماهيري الذي يستهدف تسليط الضوء على تقديم حزمة مترابطة من الخدمات المختلفة للسيدات من الجهات الحكومية الشريكة، كما تشمل الحملة، إقامة لقاءات توعوية بالقرى التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مع المتزوجين من جميع الفئات العمرية، حول أسس الحياة الأسرية السعيدة، وكذلك عقد لقاءات توعوية مصغرة مع طلاب المرحلة الجامعية والشباب المقبلين على الزواج، حول ضوابط الاختيار الصحيح لشريك الحياة.

الجدير بالذكر أنه حضر إطلاق الحملة الشيخ عبد الحميد متولي ممثل المركز الأزهر العالمى للفتوى وسامح العشماوى مدير المكتب الفنى لرئيس المجلس القومى للمرأة وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء المدن، والقيادات التنفيذية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والمعنيين بالشأن الأسري والمجتمعي بالمحافظة.