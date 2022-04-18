شيكابالا وعمرو زكي يدعمان طائرة الزمالك أمام الاتحاد في نهائي الدوري

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حرص محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وعمرو زكي نجم الفريق السابق ونائب رئيس قطاع الناشئين، على الحضور إلى صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية لدعم فريق رجال الكرة الطائرة في مباراته الجارية الآن أمام الاتحاد السكندري، في إطار ثاني مباريات الدور النهائي لبطولة الدوري الممتاز.

وحضر الثنائي إلى صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية وسط ترحيب من جماهير الزمالك الحاضرة لدعم فريقها أمام الاتحاد السكندري.

وكان الزمالك فاز في المباراة الأولى بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، وفي حالة فوزه اليوم في المباراة الثانية يتوج مباشرةً بلقب الدوري، أما في حالة فوز الاتحاد السكندري يلجأ الفريقان إلى مباراة ثالثة وفاصلة لتحديد بطل الدوري.

وتأهل الزمالك إلى الدور النهائي بعد تخطية عقبة المنافس التقليدي الأهلي بنتيجة 2–1، فيما صعد الاتحاد السكندري على حساب طلائع الجيش.

وأحرز منذ قليل الأهلي الميدالية البرونزية لبطولة الدوري الممتاز لرجال الكرة الطائرة، بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2–0 في مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع.