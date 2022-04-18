أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، الأطقم التحكيمية لمباريات اليوم الإثنين، في انطلاق الأسبوع الـ 15 من مسابقة دوري المحترفين.
وتقام اليوم 3 مباريات في افتتاح الجولة الـ 15 من الدوري، والمقامة جميعها في تمام التاسعة والنصف مساءا.
وجاءت اختيارات لجنة الحكام، لإدارة مباريات اليوم، على النحو التالي:
مواجهة إيسترن كومباني و الإسماعيلي
يدير اللقاء أحمد جمال "حكم ساحة "، ويعاونه وائل شعبان وطارق مصطفي "مساعدين" وأحمد ناصر "حكم رابع" ومحمد عادل "حكم فيديو " ومحمد عبد العزيز "مساعد حكم فيديو.
مواجهة مصر المقاصة و غزل المحلة
يدير اللقاء محمود بسيوني "حكم ساحة "، ويعاونه شهاب راشد وأسامة عبد اللطيف "مساعدين" ومحمد العتباني "حكم رابع" والسيد شعبان "حكم فيديو " ومحمد علاء هاشم "مساعد حكم فيديو.
مواجهة فاركو و المقاولون العرب
يدير اللقاء مصطفي عثمان "حكم ساحة "، ويعاونه محمد عزازي ومحمود عامر "مساعدين" وسامح حسين "حكم رابع" ومحمد صباحي "حكم فيديو " ومحمود ناصف "مساعد حكم فيديو.