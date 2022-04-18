حنان مطاوع عن تجميد البويضات: أؤيد إن البنات تعمل كده ونستفيد بالعلم

قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها لم تكن تفكر في تجميد بويضاتها قبل الزواج، مؤكدة أنها «تؤيد لجوء الفتيات لهذا الحل، والاستفادة من العلم، من أجل سد الاحتياجات».

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «حبر سري»، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين: «أنا مع البنات تعمل كده، ونستفيد بالعلم حتى نسد احتياجاتنا، وربنا يزرق الناس كلها»، لافتة إلى أن إنجاب الأطفال من الأمور التي أحببتها في منظومة الزواج.

وأعربت عن أمنياتها في أن يديم نعمة الإنجاب على الناس ويرزق الجميع، معقبة: «حاجة جابت حاجة، عندما امتلأت وحسيت بدفا الأسرة ووجود ضهر ليا زوجي أمير، تمنيت إنجاب أطفال، وأنا أرضى بما كتبه الله لي».

وأكدت أنها كانت سعيدة وتحمد الله على ما وهبها قبل الزواج، متابعة: «وجدت من يستحق أن أعيش معه ونكون أسرة سويًا، في الزواج الطرفان يقدمان تنازلات عدة عشان المركب يمشي، وربنا أخر كل شيء لحكمة».

وذكرت أنها ليست شخص من السهل أن يبكي، مضيفة: «دمعتي مش قريبة خالص، لما بكون فرحانة ومركزة ديما عيني بتلمع، وعشان أعيط في الأعمال الفنية، لازم أركز وأكون مصدقة وداخلة في الشخصية جدا حتى تنهمر دموعي».