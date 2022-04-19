سفير مصر في المغرب: الجميع ينتظر الأهلي بحب واحترام

قال ياسر عثمان، سفير مصر في المغرب، إنه تم الإعداد لكل الترتيبات الخاصة باستقبال النادي الأهلي في المغرب، مؤكدًا أن الفندق جاهز لاستقبال الفريق، وكذلك الملعب الذي يجري عليه النادي الأهلي تدريباته خلال اليومين المقبلين.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن «الجميع ينتظر الأهلي بحب واحترام»، مشيرًا إلى أن فريق الأهلي والرجاء تجمعهما علاقة قديمة واحترام.



وأكد أن «جماهير الرجاء مضيافة، وتكن للأهلي احترام وتقدير كبير، وتتسم بالاحترام والود»، قائلًا إن امتلاء ملعب المباراة بالجماهير، لا يعني وقوع أي نوع من أنواع التوتر.



وذكر السفير المصري، أن الجانب المغربي لم يقصر في الإجراءات، التي تبدأ من وصول النادي الأهلي وانتقاله إلى الفندق ومن الفندق إلى التمرين، لافتًا إلى أن التجهيزات لكل تحركات الأهلي والتدريبات والمباراة على أتم الاستعداد.



وأشار إلى أن الجانب المغربي أبدى مرونة واستعدادًا كبيرًا لتحمل المسؤولية بصورة كبيرة، متابعًا: «شغلنا العادي اتخاذ كل الاحتياطات، تعاملنا في المباراة الأولى مع جمهور نادي الرجاء بمنتهى التحضر والكرم المصري، والفريق حظي بالعناية والرعاية من النادي الأهلي، ومتأكد أنه سيقابل بكرم وإحسان في المغرب».



وتنطلق مباراة الأهلي والرجاء المغربي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 22 أبريل الجاري.