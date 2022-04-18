تموين الإسكندرية تضبط شركة تجارة وتوريد مواد غذائية مجهولة المصدر

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تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط شركة تجارة وتوريد مواد غذائية مجهولة المصدر بنطاق العامرية غرب المحافظة.

جاء ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على شركات ومخازن المواد الغذائية حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس.

حيث قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بشن حملات على نطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن ضبط شركة تجارة وتوريد وتخزين مواد غذائية لحيازتها وتخزينها مواد غذائية مجهولة المصدر، ودون مستندات دالة على الحيازة وتم التحفظ على الأصناف والكميات الأتية "٥٠ كرتونة زيت قلية بكل كرتونة ١٢ زجاجة زنة لتر بإجمالى ٦٠٠ زجاجة زيت".