تتواصل سلسلة حلقات سيمفونيات عظيمة التي تنظمها دار الأوبرا المصرية لأوركسترا القاهرة السيمفوني، إذ يُقام حفلٌ بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، ومشاركة عازفة التشيللو الروسية فيكتوريا كابرالوفا، والسوبرانو البرازيلية كاميلا بروفنزالي، وذلك في السادسة والنصف مساء السبت 25 أبريل على المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الكلاسيكية العالمية التي وضعها كبار المؤلفين، منها: «الحياة السماوية» لـ جوستاف مالر، وكونشيرتو التشيللو والأوركسترا لـ إدوارد إلجار، والسيمفونية الخامسة لـ تشايكوفسكي.

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعمل على تقديم سلاسل حفلات نوعية تضم مختارات من المؤلفات العالمية لإلقاء الضوء على ملامح الموسيقى الكلاسيكية، التي تعد أحد أهم ألوان الفنون الجادة.