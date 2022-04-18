وقع وزير الخارجية سامح شكري‬⁩ ونظيره الأسبانى خوسيه مانويل ألبارس، اليوم الإثنين، بمدريد مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدراسات الدبلوماسية وتبادل الخبرات بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية والمدرسة الدبلوماسية بمملكة إسبانيا من أجل تعزيز التعاون في برامج التبادل والتدريب.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

كما عقدت جلسة مشاورات بين وفدي مصر وإسبانيا برئاسة الوزير ⁧‫شكري‬⁩ ووزير الخارجية الأسباني، حيث تم تناول كافة ملفات العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، بالإضافة إلى الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.