ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، اجتماعا؛ لاستعراض عدد من المقترحات الخاصة بنظم الإدارة والتشغيل لمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية اللواء محمد الأمين ومسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد حرص الدولة على نجاح هذا المشروع القومي الكبير، مشيرا إلى أن هناك تصورا بأن يتم تشكيل هيئة لإدارة هذه المدينة الحضارية على غرار المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة، وعدد آخر من المقترحات التي تسهم في جودة إدارة وتشغيل هذه المدينة الفريدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من التصورات المقترحة لإدارة وتشغيل عدد من الأنشطة التي تتألف منها مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال هيكل تنظيمي واضح تتحدد فيه المسئوليات والاختصاصات، بحيث يكون لدينا هيكل على أعلى مستوى من نظم الإدارة الحديثة التي تتماشى مع مكانة هذا الصرح العملاق.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، أنه يتعين السعي لتحقيق التمويل الذاتي للمدينة، من خلال الدخول في شراكات مع المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية التي تعمل في نطاق التخصص نفسه.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم عددا من المتاحف، والمسارح، ومراكز الإبداع، والحدائق، بما يجعلها نقطة جذب للعديد من الفنون ومجالات الإبداع، وقد شهدت المدينة افتتاح قاعة الموسيقى، التي تعد أيقونة فنية تم تشييدها وفقا لأعلى المعايير التقنية والفنية العالمية.