الشرطة التونسية توقف قياديين اثنين من حركة النهضة بعد توقيف رئيسها راشد الغنوشي

أوقفت قوات الشرطة في تونس قياديين اثنين من حزب حركة النهضة الإسلامية، أكبر الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيد، في إطار تحقيقات بشأن التحريض على مؤسسات الدولة.

وقال مصدر من الحزب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن القياديين محمد القوماني وبالقاسم حسن جرى توقيفهما ليل الإثنين/ الثلاثاء بعد إيقاف رئيس الحركة راشد الغنوشي.

وتأتي الإيقافات بعد ساعات من تصريحات للغنوشي من مقر "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة للرئيس قيس سعيد، حذر خلالها من أن إقصاء "الإسلام السياسي" أو اليسار أو أي طرف سياسي آخر، يهدد بحرب أهلية في البلاد.