• هشام عطوة: المناطق الحدودية وقرى حياة كريمة والإسكان البديل على خارطة الثقافة والفن

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية في 6 محافظات مصرية مثلت أقاليم مصر كافة، والتي أقامتها برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، عبر برنامج ضخم نفذ على مدار 10 ليالِ في كل محافظة.

وانطلق البرنامج باحتفاليات مركزية بالوادي الجديد، بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة المصرية 2023، وفي العريش أرض البطولات ببرنامج يقام للمرة الأولى منذ سنوات، تزامنا مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة، وفي أسوان في حديقة الشيراتون، ومطروح في النادي الاجتماعي، وكفر الشيخ في المركز الثقافي، وبني سويف في الممشى السياحي بالكورنيش.

كما اختتمت الهيئة لياليها المركزية بمحافظة القاهرة والتي نظمتها بقصر ثقافة روض الفرج، والحديقة الثقافية بالسيدة زينب، بخلاف أنشطتها المتعددة في فروعها الثقافية ومواقعها المنتشرة بجميع المحافظات المصرية، والفعاليات التي قدمتها في قرى مبادرة حياة كريمة ومدن وأحياء الإسكان بديل العشوائيات، ومعرض فيصل العاشر للكتاب وغيرها.

وقال رئيس الهيئة الفنان هشام عطوة، إنه وفقا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وفي ضوء السعي الدائم للعدالة الثقافية، فإن الهيئة حرصت على الوصول بخدماتها الثقافية والفنية للجمهور في جميع المحافظات عبر برنامج الاحتفاليات المركزية، وكذلك فعاليات الفروع الثقافية التابعة، وأولت الهيئة اهتماما خاصا بالمناطق النائية والحدودية والأكثر احتياجا وقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومدن وأحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات، وتنوعت أنشطتها لجميع فئات المجتمع للمرأة والشباب والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعرب عطوة عن سعادته بنجاح فعاليات الهيئة بالمحافظات، والإقبال والتفاعل الكبير الذي شهدته من الجمهور المصري الذي تخطى عشرات الآلاف في جميع المواقع، ووجه شكره وتقديره لوزير الثقافة لدعمها ورعايتها لبرنامج احتفالات الهيئة، كما وجه الشكر للزملاء بالهيئة القائمين على الإعداد والتنفيذ للفعاليات، ووسائل الإعلام المتنوعة التي تابعت وغطت هذه الفعاليات أولا بأول.

وأوضح رئيس الهيئة أن إجمالي الفعاليات التي قدمتها الهيئة في ليالي رمضان المركزية بلغ 826 فعالية، منها 328 فعالية في 10 ليال رمضانية مركزية بـ6 محافظات، هي شمال سيناء، ومطروح، وأسوان، والوادي الجديد، وبني سويف، وكفر الشيخ، و267 فعالية مركزية في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب وقصر ثقافة روض الفرج، فضلا عن 124 فعالية في قرى مبادرة حياة كريمة، بالتعاون مع مكتبات مصر العامة، و30 فعالية لأبناء مدن وأحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات، وكذلك تقديم 77 فعالية متنوعة في معرض فيصل العاشر للكتاب، ومتحف محمود مختار.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الفعاليات تضمنت العديد من البرامج الثقافية والفنية، التي جاءت لتكشف كنوزنا التراثية ومواهبنا المصرية، حيث تضمن برنامج الفعاليات الفنية عروضا للفرق الفنية التي تنوعت بين الموسيقى العربية، الفنون الشعبية، الإنشاد الديني، الآلات الشعبية، عروض وورش فنية، ومسرح عرائس، وكورال للأطفال، فضلا عن الورش الخاصة بالحرف التقليدية والمعارض التي توزعت بين معارض الكتاب والفنون التشكيلية والمنتجات التي تؤكد على هوية مصر وملامحها في الشهر الكريم وما يميزها بعاداتها وتقاليدها وصناعاتها التقليدية، وهو ما تجلى في فلسفة وزارة الثقافة في رسم الاستراتيجية المتعلقة بالتراث الثقافي اللامادي.

وأضاف عطوة: "قدمت الهيئة برنامجا ثقافيا حافلا شمل تنفيذ عدة مقاهي ثقافية استضافت واحتفت بالعديد من رموز الثقافة والإبداع في مصر، وتنوعت برامجها بين الأمسيات الشعرية لمجموعة من الشعراء من جميع المحافظات "واحة الشعراء"، وإلقاء الضوء على إصدارات قصور الثقافة، وتناولت سيرة حياة كثير من المبدعين الراحلين "عطر الأحباب"، ولقاءات مع مبدعين في مسقط رؤوسهم "العودة إلى الجذور"، وعروض رواة السيرة الهلالية "راوي من بلدنا"، وأنشطة ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تنظيم عدد كبير من الورش التدريبية والفنية والحرف اليدوية والتراثية للمرأة والشباب والأطفال وورش الحكي والألعاب الشعبية، وغيرها من الفعاليات.

يُشار إلى أن الفعاليات الرمضانية المركزية لقصور الثقافة بالمحافظات الـ6 التي مثلت الأقاليم الثقافية، شملت 92 عرضا فنيا ومسرحيا، 137 ورشة فنية وحرفية، 93 نشاطا ثقافيا بالمقهى الثقافي، إضافة إلى 6 معارض فنية كبرى.

وشهدت الليالي افتتاح قصر ثقافة ببا ببني سويف ليعود منارة تؤدي الخدمات الثقافية والفنية لأبناء المدينة والقرى المجاورة، كما بلغ إجمالي عدد الفعاليات المقدمة بـ10 ليالِ في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب 144 فعالية، وبلغ إجمالي عدد الفعاليات المقدمة بـ10 ليالِ في قصر ثقافة روض الفرج 123 فعالية.

فعاليات رمضانية بقرى مبادرة حياة كريمة

قدمت الهيئة 124 فعالية في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال ليالي رمضان، منها فعاليات بالتعاون مع مكتبات مصر العامة، عبر جولات للمكتبات المتنقلة، وشملت محافظة أسوان "جمعية كروسكو لتنمية المجتمع بنصر النوبة"، ومحافظة الوادي الجديد "مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة"، ومحافظة كفر الشيخ "مركز شباب منية المرشد بمطوبس"، ومحافظة القليوبية "مركز شباب الدير بطوخ"، "مركز شباب سنديون بقليوب"، ومحافظة البحيرة "قرية الأبعادية، المكتبة العامة، قرية سيدي غازي، نادي القوات المسلحة، قرية سنهور"، ومحافظة أسيوط "قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر، مكتبة مصر العامة"، وتستقبل المحافظة السابعة محافظة بني سويف "ببا" الفعاليات خلال اليومين المقبلين.

وتنوعت الفعاليات المقدمة بين محاضرات توعية، وأمسيات شعرية، وورشة فنية وحرف تراثية، وورش حكي، وألعاب شعبية، وورشة فنية للأطفال، ومسرح عرائس، وعروض فنية لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية، وورش اكتشاف مواهب ومعارض كتب.

فعاليات مقدمة لأبناء الإسكان الآمن بديل العشوائيات

وقدمت الهيئة 30 فعالية لأبناء الإسكان الآمن بديل العشوائيات خلال فعاليات ليالي رمضان، حيث استقبلت 9 زيارات لأبناء أحياء "الخيالة، والأسمرات، والروضة، وأهالينا، والمحروسة، ومعا" في ليالي رمضان بقصر السينما وقصر ثقافة روض الفرج، وقدمت لهم ورش حكي ورسم على الوجه، وعروض أفلام سينمائية، والتعرف على الأنشطة المقدمة بالقصرين، وإهدائهم مجلات قطر الندى وغيرها.

كما قدمت 21 فعالية فنية وثقافية متنوعة للطفل والمرأة والشباب بأحياء "روضة السيدة زينب، وأهالينا، والأسمرات، والسلام"، تنوعت بين الورش الفنية في الخيامية والكروشيه والتفصيل والتطريز، واكتشاف المواهب، وورش الحكي، وعروض عرائس، وموسيقى عربية، وأراجوز وتنورة وغناء شعبي.

مشاركة قصور الثقافة بمعرض فيصل الرمضاني ومتحف محمود مختار

شاركت قصور الثقافة بعدد من أنشطتها الثقافية والفنية بفعاليات معرض فيصل العاشر للكتاب، ومتحف محمود مختار، بإجمالي 77 فعالية، حيث شاركت في المعرض بأحدث إصداراتها خلال 2023، بالإضافة إلى ما أصدرته خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأخيرة، كما قدمت عروضا فنية لفرق الآلات الشعبية، والتنورة، والموسيقى العربية، والكورال، بخلاف مجموعة كبيرة من الورش الفنية للأطفال وورش الحكي وعروض مسرح العرائس، إضافة إلى معارض الحرف التراثية مثل الحصير والسجاد والكليم والخزف والخرز والخيامية وغيرها.