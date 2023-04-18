 مصرع طفل إثر سقوطه من الطابق الرابع بالشرقية - بوابة الشروق
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مصرع طفل إثر سقوطه من الطابق الرابع بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 9:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 9:00 م
لفظ طفل عمره 5 سنوات أنفاسه الأخيرة؛ إثر تعرضه للسقوط من الطابق الرابع في منزل أسرته بقرية الجعفرية التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول طفل عمره 5 سنوات، جثة هامدة.

وتبين حدوث إصابة الطفل التي أدوت بحياته إثر سقوطه من الطابق الرابع في منزل أسرته في قرية الجعفرية التابعة لمركز أبو حماد.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى أبو حماد المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.

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