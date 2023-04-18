محمد سامي عن أزمة منة فضالي وأحمد داش بسبب تتر جعفر العمدة: الإثنان زملاء في عمل ناجح

قال المخرج محمد سامي، إن وضع اسم الفنان أحمد داش على تتر مسلسل «جعفر العمدة» بعد أسماء الفنانين محمد رمضان وزينة، يرجع إلى منتج العمل محمد السعدي والشركة المنتجة.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «تفاعلكم»، المذاع عبر فضائية «العربية»، مساء الثلاثاء، أن المخرج مسئول فقط عن الإشراف الفني على شكل التتر والخط، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن محمد داش «نجم».



ولفت إلى أن «داش» يشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل من بطولته «الصندوق»، كما شارك العام الماضي في بطولة مسلسل «مين قال»، معقبًا: «هو نجم جيله ونجم مهم، والقصة قائمة على محمد رمضان وأحمد داش».



وعن تصريحات الفنانة منة فضالي، والتي استنكرت كتابة اسم «داش» على التتر قبل اسمها وأسماء نجوم آخرين، عقب: «منة فضالي أطيب واحدة في العالم وممثلة رائعة وإنسانة جميلة، هي وأحمد أصحاب وأخوات».



وأكمل: «أحيانا ممكن الواحد يخونه التعبير ويخونه الكلام أو يبقى طمعان في شيء أكبر أو هي تقيسها بالأقدمية، كل ممثل من حقه يتمنى؛ لكن في النهاية الأمر مرتبط بالتعاقدات، لا ينقص من منة أو يزيد من أحمد أو العكس، فالاثنين زملاء في عمل ناجح».







مسلسل «جعفر العمدة» بطولة الفنانين محمد رمضان، وهالة صدقي، وزينة، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومنة فضالي، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وغيرهم، المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات سواء في عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره «عايدة» (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.