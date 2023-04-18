قائد أوكراني يتحدث عن هجمات روسية عنيفة على الجبهة الشرقية

قال قائد القوات البرية الأوكرانية أوليكسندر سيرسكي، في بيان اليوم الثلاثاء، "إن القتال العنيف مستمر في مدينة باخموت بشرق أوكرانيا، حيث تهاجم القوات الروسية من الجو بالمدفعية الثقيلة".

وأكد أن "الوضع تحت السيطرة في تلك المرحلة".

وأضاف أن "الجنود الأوكرانيين سوف يلحقون خسائر كبيرة بالعدو وسوف يبطؤون بشكل ملحوظ الهجمات الروسية".

ووفقا لأحدث المعلومات من موسكو، فإن نحو 80% من أراضي المدينة، أعلنت روسيا استقلالها بعد أشهر من الحرب الروسية الأوكرانية، ويقال إن المئات من المدنيين مازالوا صامدين في المدينة المدمرة بشكل كبير في منطقة دونيتسك التي كان يبلغ تعداد سكانها أكثر من 70 ألفا في وقت من الأوقات.

كما تم "صد التقدم الروسي في قطاعات أخرى من الجبهة"، بحسب سيرسكي، ومن المتوقع أن الجيش الأوكراني سيتمكن من أن يشن هجوما مضادا كبيرا في العديد من المناطق في الأيام المقبلة.