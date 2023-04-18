مندوب روسيا بالأمم المتحدة: ندعو لتهدئة الأوضاع في السودان خلال أقرب وقت ممكن

قال فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، إن موسكو عبرت عن رغبتها القوية لتهدئة الأوضاع في السودان، خلال أٌقرب وقت ممكن.

وأضاف خلال تصريح خاص لـ«القاهرة الإخبارية»، أن هناك الكثير من الجهود المبذولة من قبل دول الجوار من خلال مجلس الأمن.

وتابع: «الدول القريبة من الحدود السودانية يبذلون كل الجهود والمساعي من خلال وفد الإيقاد؛ لوقف هذا الصراع وتهدئة الأوضاع».

واندلعت صباح السبت الماضي اشتباكات بين ميليشيات قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم، بجانب مدن أخرى منها مدينة مروي، أم درمان، وسوبا.