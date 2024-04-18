الفاو: مليار شخص في إفريقيا يفتقرون لأنماط غذائية صحية

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صرّح مدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) شو دونيو، الخميس، بأن أكثر من مليار شخص في قارة إفريقيا (من أصل نحو 1.5 مليار نسمة) يفتقرون إلى أنماط غذائية صحية.

جاءت تصريحات دونيو في كلمة له خلال افتتاح الدورة 33 لمؤتمر "الفاو" الإقليمي لإفريقيا، الذي تستضيفه العاصمة المغربية الرباط على مدى ثلاثة أيام.

وقال إنه "قبل 10 سنوات صدر إعلان مالابو لعام 2014 بشأن النمو والتحول الزراعي المتسارع من أجل الرخاء المشترك وتحسين سبل العيش، وأكد القادة الأفارقة على التزام بالقضاء على الجوع"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأضاف: "لكن بعد 10 سنوات، ما زالت معدلات الجوع في ارتفاع، فأكثر من مليار شخص في القارة الإفريقية لا يتوفرون على أنماط غذائية صحية".

و"رغم التحديات العديدة"، أشار دونيو إلى أنه "ما زلت متفائلا بخصوص الفرص التي تلوح في الأفق".

وتابع: "إفريقيا تنعم بموارد طبيعية كبيرة، وتمتلك إمكانيات استثنائية، وبها أكبر مساحة زراعية بالمقارنة مع القارات الأخرى".

وأضاف دوينو أنه "يمكن ترجمة الرغبة السياسية.. ومستقبل إفريقيا بين أيديكم من خلال اعتماد شراكات دولية".

ويشارك في المؤتمر مندوبون من جميع أنحاء إفريقيا، بينهم وزراء الزراعة ومسؤولون آخرون عن تحويل النظم الغذائية، مثل المالية والتجارة والصناعة والغابات والصيد البحري والبيئة والعلوم والتكنولوجيا والصحة، وفق بيان للمنظمة.

ويمثل هذا المؤتمر، حسب الفاو، "فرصة كبيرة للدول الإفريقية لمناقشة الحلول العملية للأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي".