القبض على 9 موظفين في شركة جوجل بسبب الاحتجاج على التعاون مع إسرائيل

ألقت الشرطة القبض على مجموعة مكونة من تسعة موظفين في شركة جوجل مساء الثلاثاء، بعد أن نظموا اعتصاما لمدة ثماني ساعات في مكاتب الشركة بنيويورك وكاليفورنيا.

واحتج الموظفون على انخراط جوجل في مشروع نيمبوس، وهو عقد حكومي إسرائيلي بقيمة 2ر1 مليار دولار يغطي خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي من جوجل وأمازون ويب سيرفيسز.

وخلال الاعتصام، احتل العمال في نيويورك المساحة المشتركة في الطابق العاشر من مكتب تشيلسي، بينما استولى الموظفون في حرم سونيفيال بولاية كاليفورنيا على مكتب الرئيس التنفيذي لشركة جوجل كلاود توماس كوريان.

وبثت منظمة النشطاء "لا تكنولوجيا للفصل العنصري" ،التي تقول إنها تمثل العاملين في مجال التكنولوجيا المعارضين للتعامل التجاري مع إسرائيل، وقائع الاحتجاج مباشرة على الهواء.

وأثارت الاحتجاجات الأخيرة قصة أوردتها مجلة تايم وكشفت أن جوجل تقدم خدمات الحوسبة السحابية لوزارة الدفاع الإسرائيلية. وبحسب التقرير، قدمت جوجل للوزارة خصما بنسبة 15% على رسوم الاستشارات بسبب "إطار نيمبوس" بموجب العقد وقد دفعت الوزارة لشركة التكنولوجيا أكثر من مليون دولار مقابل خدمات الاستشارات.

ومنذ الإعلان عنه في عام 2021، واجه مشروع نيمبوس احتجاجات داخلية مستمرة في كل من جوجل وأمازون.

وردا على الاحتجاجات، صرحت آنا كوالشيك، مديرة الاتصالات الخارجية لشركة جوجل كلاود، عبر البريد الإلكتروني لموقع "ذا فيرج" بأن مشروع نيمبوس لا علاقة له بالجيش الإسرائيلي.