الحكومة الأمريكية ترفع الرسوم على واردات الصلب الصيني بنسبة 200%

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن مضاعفة الرسوم المفروضة على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم الصيني مرتين، حيث طلب من الممثل التجاري الأمريكي اتخاذ الخطوات المناسبة لتحقيق هذا الهدف بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان أن العمال الأمريكيين يتعرضون لمنافسة غير عادلة بسبب استيراد المنتجات الصينية. كما أن هذه المنتجات كثيفة الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري.

ويبلغ متوسط الرسوم الحالية والتي تم فرضها في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 5ر7%.

في الوقت نفسه أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي كاترين تاي اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة تعتزم فتح تحقيق في الممارسات التجارية الصينية في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجيستية وبناء السفن بناءا على شكوى من النقابات العمالية الأمريكية. ويعتبر الصلب مكونا حيويا بشكل خاص في صناعة بناء السفن.

وقالت تاي إن "الشكوى عرضت إدعاءات خطيرة ومثيرة للقلق عن الجهود الصينية المستمرة للسيطرة على النقل البحري واللوجيستيات وبناء السفن باستخدام سياسات غير عادلة ولا تلتزم بقواعد السوق لتحقيق أهدافها".