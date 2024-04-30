الحكومة الأوكرانية تخصص ميزانية للحصول على 300 ألف مسيرة

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تزيد الحكومة الأوكرانية من إنفاقها على المسيرات بمقدار 5ر15 مليار هريفنيا(392 مليون دولار أمريكي)، وفقا لما قاله رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال.

وقال شميهال إنه "بتخصيص هذا التمويل، سيجري تزويد قواتنا الأمنية والدفاعية بـ300 ألف مسيرة"، وكانت أوكرانيا قد وضعت ميزانية قدرها 3ر43 مليار هريفنيا لشراء مسيرات هذا العام.

ووسعت أوكرانيا بشكل متسارع من تطوير وانتاج مسيرات من طرازات مختلفة تحت ضغط من روسيا، والتي شنت غزوا واسع النطاق للبلاد منذ أكثر من عامين. وخلال الأسابيع الأخيرة، قامت أوكرانيا بشكل متزايد بمهاجمة المناطق الروسية النائية بهذه الأسلحة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إنه تم اعتراض ثلاثة مسيرات قتالية أوكرانية فوق إقليمي بيلجورود وكورسك الحدوديين.

وقتلت إمرأة وأصيبت أخرى بإطلاق نار أوكراني غير محدد على بلدة كوزينو الحدودية، وفقا لحاكم كورسك، رومان ستاروفويت. ولم يتسن التحقق من تلك التقارير بشكل مستقل.