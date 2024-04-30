السفير الكويتي بالقاهرة: كلنا ثقة في مكانة وقدرة مصر على وقف نزيف الدم بغزة ‏

أكد السفير الكويتي بالقاهرة غانم صقر الغانم، ثقة دولة الكويت الكاملة في مكانة مصر وقدرتها ‏في العمل على وقف نزيف الدم في قطاع غزة، قائلا: «نحن كدولة الكويت كلنا ثقة في مكانة ‏وقدرة وحكمة مصر في وقف نزيف الدم في غزة ووقف اجتياح رفح».

‏ وأشار خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة ‏‏«صدى البلد» مساء الثلاثاء، إلى أن زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، ‏إلى مصر شهدت مناقشات معمقة تناولت آخر المستجدات في الأوضاع بقطاع غزة.

‏ وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلع أمير الكويت على «الجهود المصرية الجبارة» التي ‏تبذلها مصر مع مختلف الأطراف لوقف اجتياح رفح، وتهدئة الأوضاع، ومنع التهجير، وإدخال ‏المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق‎.‎

ونوه إلى تأكيد «الصباح» على وقوف بلاده بجانب مصر في قضية الأمن المائي، وكذلك تناول ‏اللقاء تأثيرات اعتداءات الحوثيين على خطوط الملاحة البحرية والأوضاع في السودان وليبيا‎.‎ وكشف عن عرض الجانب المصري خلال الاجتماعات الثنائية للإجراءات التي اتخذتها مصر من ‏إصلاحات اقتصادية وقوانين اقتصادية جديدة، وكيف أثرت الظروف الدولية على اقتصاد البلاد مع ‏استعراض مشروعات البنية التحتية الجديدة في مصر.‏

وأوضح أن اللقاء تناول أيضا موضوع الاستثمارات الكويتية في مصر، مع الاتفاق على تأجيل ‏بحث هذا الموضوع بشكل تفصيلي حتى يتم تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة‎.‎

وذكر السفير الكويتي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد بزيارة الكويت فور تشكيل الحكومة ‏الجديدة، وذلك لعقد اجتماع للجنة المشتركة العليا بين البلدين‎.‎ وأشار إلى أنه لم يتم طرح أي مشروعات محددة خلال الاجتماعات، موضحا أن الحديث اقتصر ‏على النقاشات العامة، في حين جرى الاتفاق على إحالة بحث المشروعات بين البلدين إلى اللجنة ‏المشتركة التي ستنعقد قريبا بعد تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة‎.‎