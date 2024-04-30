السفير الكويتي بالقاهرة: كلنا ثقة في مكانة وقدرة مصر على وقف نزيف الدم بغزة ‏

أكد السفير الكويتي بالقاهرة غانم صقر الغانم، ثقة دولة الكويت الكاملة في مكانة مصر وقدرتها في العمل على وقف نزيف الدم في قطاع غزة، قائلا: «نحن كدولة الكويت كلنا ثقة في مكانة وقدرة وحكمة مصر في وقف نزيف الدم في غزة ووقف اجتياح رفح».
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إلى أن زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، إلى مصر شهدت مناقشات معمقة تناولت آخر المستجدات في الأوضاع بقطاع غزة.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلع أمير الكويت على «الجهود المصرية الجبارة» التي تبذلها مصر مع مختلف الأطراف لوقف اجتياح رفح، وتهدئة الأوضاع، ومنع التهجير، وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.
ونوه إلى تأكيد «الصباح» على وقوف بلاده بجانب مصر في قضية الأمن المائي، وكذلك تناول اللقاء تأثيرات اعتداءات الحوثيين على خطوط الملاحة البحرية والأوضاع في السودان وليبيا. وكشف عن عرض الجانب المصري خلال الاجتماعات الثنائية للإجراءات التي اتخذتها مصر من إصلاحات اقتصادية وقوانين اقتصادية جديدة، وكيف أثرت الظروف الدولية على اقتصاد البلاد مع استعراض مشروعات البنية التحتية الجديدة في مصر.
وأوضح أن اللقاء تناول أيضا موضوع الاستثمارات الكويتية في مصر، مع الاتفاق على تأجيل بحث هذا الموضوع بشكل تفصيلي حتى يتم تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.
وذكر السفير الكويتي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد بزيارة الكويت فور تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك لعقد اجتماع للجنة المشتركة العليا بين البلدين. وأشار إلى أنه لم يتم طرح أي مشروعات محددة خلال الاجتماعات، موضحا أن الحديث اقتصر على النقاشات العامة، في حين جرى الاتفاق على إحالة بحث المشروعات بين البلدين إلى اللجنة المشتركة التي ستنعقد قريبا بعد تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.