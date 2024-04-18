طيران الإمارات تمدد وقف إجراءات سفر المغادرين بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت طيران الإمارات تمديد تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من دبي حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم 18 أبريل، وذلك بسبب التحديات التشغيلية المستمرة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وظروف الطريق.

وكانت طيران الإمارات أعلنت صباح اليوم تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من دبي اعتباراً من الساعة الثامنة صباح اليوم وحتى منتصف الليل يوم 18 أبريل.

وفي منشور عبر حساب الناقلة على منصة "إكس"، نقلته وكالة أنباء الإمارات/وام/ اليوم الأربعاء، نصحت الناقلة العملاء المغادرين من دبي بعدم السفر إلى المطار إلا بعد الساعة التاسعة صباحاً اليوم 18 أبريل، وذلك فقط إذا كان لديهم حجز طيران مؤكد.

وأوضحت أن المسافرين الذين يصلون إلى دبي وهم بانتظار رحلات أخرى (ترانزيت) سيتم استكمال إجراءات سفرهم كالمعتاد، لكن يجب توقع تأخير في كل من المغادرة والوصول.

وقد شهدت الإمارات هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث أمس، وتسببت في إغلاق شوارع وتعطل مركبات وتوقف رحلات طيران وتحويل الدراسة والعمل الحكومي للنظام الالكتروني.

وقال المركز الوطني للأرصاد بالإمارات في بيان مساء أمس الثلاثاء إن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية "تعد حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية وهي الأغزر منذ 75 عاما، ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر"