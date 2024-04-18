اليونيسف: استشهاد ما يقرب من 14 ألف طفل في غزة منذ بدء الحرب

قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، كاثرين راسل، الأربعاء، إن أكثر من 13800 طفل في قطاع غزة استشهدوا منذ بدء الحرب بين حركة "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وأضافت راسل، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، بحسب بيان لمنظمتها: "لقد أصيب الآلاف، وهناك آلاف على شفا المجاعة"، وفقا لما نقلته شبكة (سي إن إن).

وفي بيان منفصل، قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إن "طفلا واحدا يصاب أو يموت كل 10 دقائق" في غزة.

وأضاف البيان أن أكثر من 10 آلاف امرأة استشهدت في غزة منذ بدء الحرب، و6 آلاف منهن تركن وراءهن 19 ألف طفل يتيم.

وقالت المتحدثة باسم اليونيسف، تيس إنجرام، التي زارت غزة مؤخرا، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، الثلاثاء، إن ما أذهلها هو "عدد الأطفال الجرحى الذين رأتهم".

وأضافت: "ليس فقط في المستشفيات، ولكن في الشوارع، في ملاجئهم المؤقتة، حيث يعيشون حياتهم المتغيرة بشكل دائم".