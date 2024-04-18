جوتيريش: العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح ستفاقم الأوضاع الإنسانية

شدد الأمين العام لأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على أهمية التوصل إلى وقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع المحتجزين.

وأضاف خلال جلسة مجلس الأمن للتصويت على طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مساء الخميس، أن «العملية الإسرائيلية المزمعة في مدينة رفح الفلسطينية ستزيد الطين بلة، وتضاعف من الأزمة الإنسانية في غزة».

ونوه أن «أرقام الضحايا في صفوف المدنيين غير مسبوقة»، مشيرًا إلى استشهاد 13 ألفًا و900 طفل فلسطيني منذ السابع من أكتوبر، وفقًا لبيانات منظمة «يونيسيف».

وأشار إلى أن «هناك قيودًا صارمة تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة، والذين يواجهون تصعيدًا واسع النطاق».

واستنكر العراقيل المستمرة التي تعترض سبيل المساعدات الإنسانية، قائلًا إن إسرائيل منعت 40% من طلبات الأمم المتحدة لمرور الشاحنات من خلال معابرها، في الفترة ما بين 6 إلى 12 أبريل.

وأكمل: «نحتاج إلى إحراز تقدم يمكن قياسه، ويجب إنهاء القيود المفروضة على ميناء أسدود لنمنع أي مجاعة».