الحكومة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ما نُشر من أخبار كاذبة تستهدف إحداث الضرر بالبورصة وزعزعة الاقتصاد

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أنه تم التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد ما نُشر من أخبار كاذبة تستند إلى مصادر مجهولة، وتستهدف إحداث الضرر بالبورصة المصرية، وزعزعة الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سُبل تنمية سوق الأوراق المالية (البورصة)، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد صالح،ورئيس البورصة المصرية الدكتور أحمد الشيخ،والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال، والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي هشام مبروك.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق لمناقشة ما تم تداوله ونشره من أخبار مجهولة المصدر خلال الفترة القصيرة الماضية بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.

وأشار إلى أنه في ضوء ما تم عرضه، خلال الاجتماع، من عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023، وكذا عدم وضع الإجراءات المطلوبة لحساب وتحصيل الضريبة، وفي ضوء الاحتياج لمزيد من الإيضاح لكيفية إجراءات حساب وتحصيل الضريبة من خلال شركة مصر للمقاصة، تم التوافق بين الحضور بأن يتم تحصيل الضريبة بداية من الموسم الضريبي أبريل 2025، وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة عن عام 2024 وتكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2023.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع أيضًا التوافق على أن تقوم مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة بوضع الإجراءات اللازمة لاحتساب وتحصيل الضريبة عن عام 2024.