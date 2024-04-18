مارسيليا يهزم بنفيكا بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي

تأهل مارسيليا الفرنسي إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بعد الفوز على ضيفه بنفيكا البرتغالي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب فيلودروم، ضمن منافسات الإياب من الدور ربع النهائي للبطولة وانتهى وقتها الأصلي والإضافي بفوز الفريق الفرنسي 1-0.

وكان بنفيكا فاز في مباراة الذهاب الخميس الماضي 2-1، قبل أن يتفوق مارسيليا في مباراة اليوم 1-0، ليتعادل الفريقان في مجموع المباراتين ويتجهان لركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح أصحاب الأرض.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتفوق مارسيليا بهدف دون رد سجله الكاميروني فارس مومبانيه في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليتعادل الفريقان في مواجهتي الذهاب والإياب 2-2 وتتجه المباراة إلى أوقات إضافية، لم تشهد تغييرًا على مستوى النتيجة ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

أهدر الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الركلة الأولى لبنفيكا بعدما سدد في القائم، فيما سجل خواكين كوريا الركلة الأولى لصالح مارسيليا، ثم سجل التركي أوركون كوكتشو الركلة الثانية لبنفيكا، وسجل جيفري كوندوجبيا الركلة الثانية لصالح مارسيليا.

وسجل نيكولاس أوتاميندي ثالث الركلات لصالح بنفيكا، قبل أن يسجل ليوناردو باليردي الثالثة لصالح مارسيليا، فيما أهدر المدافع أنتونيو سيلفا الركلة الرابعة لبنفيكا بعدما تصدى باو لوبيز حارس مارسيليا، وأخيرًا سجل لويس هنريكي رابع ركلات مارسيليا، والتي حسمت الفوز لفريقه.

ويلتقي في الدور نصف النهائي مع فريق أتالانتا الإيطالي، الذي استفاد من تفوقه ذهابًا 3-0 وتأهل رغم خسارته مساء اليوم الخميس أمام ليفربول 1-0، في مباراة ربع النهائي، والتي أقيمت في إيطاليا.

وتقام مباراة الذهاب للدور نصف النهائي يوم الخميس المقبل، 2 مايو على ملعب ، فيما تقام مباراة الإياب يوم الخميس 9 من الشهر ذاته على ملعب جيويس معقل الفريق الإيطالي.