الداخلية التونسية تعلن إيقاف أمير كتيبة أجناد الخلافة الإرهابية

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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، إيقاف أمير كتيبة "أجناد الخلافة" وهو عنصر إرهابي مصنف "خطير جدا".

وأفادت الوزارة بإيقاف العنصر الإرهابي من قبل وحدات مختصة من الحرس الوطني والجيش، إثر نصب كمين له بإحدى الطرق المؤدية إلى معاقل الإرهابيين بجبال القصرين غرب البلاد.

وأعلنت عن ضبط أسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة كانت بحوزته.

وبحسب المعلومات التي أوردتها الوزارة، شارك العنصر المكني بـ"يوسف"، في عدة عمليات إرهابية استهدفت التشكيلات الأمنية والعسكرية وعمليات سلب وترويع للمواطنين بالجهة.

ونشطت الجماعات الإرهابية في الجبال والمرتفعات بشكل أكبر بعد ثورة 2011 ولكن انحسرت عملياتها تدريجيا مع تصفية العديد من القياديين والعناصر المسلحة.