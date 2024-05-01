ارتفاع غير متوقع لمخزون النفط في أمريكا

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية، اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 26 أبريل الماضي بعد تراجعه خلال الأسبوعين السابقين.

وذكرت الإدارة أن مخزون الخام ارتفع بمقدار 3ر7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بعد تراجعه بمقدار 4ر6 مليون برميل في الأسبوع السابق.

وكان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 3ر2 مليون برميل.

وفي الوقت نفسه، بلغ المخزون الأمريكي 9ر460 مليون برميل، أي أقل بنسبة 3% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

كما ذكرت الوزارة أن مخزون البنزين ارتفع بمقدار 300 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يقل بنسبة 3% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي المقابل، تراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بمقدار 700 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 7% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.