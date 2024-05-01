بعد عدة أعوام من وفاته، تصدر لاعب كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا، محركات البحث العالمية، بعد خروج تقرير طبي جديد مفاجئ يشكك في دعوى الإهمال الجنائي المقامة ضد 8 أطباء، قبل شهر من محاكمتهم بتهمة قتله.. ولكن ما القصة وراء وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني؟

في عام 2020، تفاجئ العالم بوفاة الأسطورة الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 1986، متأثرا بأزمة قلبية عن عمر ناهز 60 عاما، أثناء تعافيه من جراحة في الدماغ، حيث أذهلت وفاته جيلا من مشجعي كرة القدم، ودخلت الأرجنتين بأكملها في حداد.

لكن وبعد أيام قليلة، سرعان ما وجهت عائلة مارادونا الأطباء تهمة القتل، بنية مسبقة، حيث ثارت حالة جدل في البلاد، وداهمت الشرطة منازل ومكاتب الأطباء، وقدموا للمحكمة، وسط تكهنات بصدور أحكام محتملة بالسجن لمدة تتراوح بين 8 إلى 25 عاما.

* 2021.. ثبوت الاتهامات على الأطباء

وبالرغم من نفى المتهمون وجود أي تجاوزات أو مخالفات في التعامل مع مارادونا، إلا أن الفحص الطبي، الذي أجري عام 2021، حمل جراح أعصاب مارادونا، ليوبولدو لوكي وأطباء آخرين مسئولية ما وصفه بـ"وفاة نجم كرة القدم" التي كان يمكن تجنبها، وفق ما نقلت شبكة "سكاي نيوز".

وخلصت لجنة طبية، حينها، مكونة من 20 عضوا تم تعيينها للتحقيق في وفاة مارادونا إلى إدانة المتهمين، حيث اتهم تقرير عام 2021 الفريق الطبي لمارادونا بالتصرف "بطريقة غير لائقة وقاصرة"، ما ترك لاعب كرة القدم يتألم، ولم يحصل على مساعدة لأكثر من 12 ساعة قبل وفاته.

* 2024.. الكوكايين السبب!

وبينما ينتظر العالم محاكمة الأطباء الثمانية في 4 يونيو المقبل، خرج تقرير مفاجئ للطب الشرعي، بناء على طلب أحد المتهمين الرئيسيين، وهو جراح أعصاب مارادونا، ليوبولدو لوكي، في محاولة للطعن على الفحص الطبي، الذي أجري عام 2021، والذي حمل لوكي وأطباء آخرين مسئولية ما وصفه بـ"وفاة نجم كرة القدم" التي كان يمكن تجنبها.

وخلص تقرير الطبيب الشرعي بابلو فيراري، والذي صدر، الإثنين، إلى أن ضربات قلب مارادونا السريعة وغير المنتظمة كانت "إما طبيعية أو ناجمة عن عامل خارجي"، متابعا أنه لا يستطيع إعداد تقرير السموم بناء على عينة بول مارادونا "غير الكافية"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وشكك تقرير فيراري في خطورة ذلك، معتبرا أن عدم انتظام ضربات القلب لا يمكن أن يسبب الألم لأكثر من "بضع دقائق أو بضع ساعات على الأكثر".

وربط تقرير الطب الشرعي ذلك بأنه ربما يكون بسبب تعاطي الأسطورة الراحل مخدرا مثل الكوكايين الذي كان مارادونا معروفا بتعاطيه في الماضي.

* جدل بين الدفاع والإدعاء

من جانبه، قال فاديم ميشانشوك، محامي الدفاع الذي يمثل الطبيبة النفسية لمارادونا، أوجستينا كوساتشوف، لوسائل إعلام محلية: "يمثل هذا تحولا جذريا في القضية، وينقل الوفاة من كونها أزمة قلبية تستمر عدة أيام إلى وضع يستمر لدقائق".

وانتقد مكتب المدعي العام تقرير الخبير، وفق ما نقلت سكاي نيوز، وقال إنه جمعه على عجل في 72 ساعة، واتهم فيراري بإهمال 4 سنوات من الأدلة لصالح "شريحة بسيطة من الأدلة قدمها الدفاع"، فيما قال ممثلو الادعاء إنه "لم يحدث أي تطور في القضية".