 مستشفى أهناسيا في بني سويف يستقبل 15 مريضا فلسطينيا و32 مرافقا - بوابة الشروق
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مستشفى أهناسيا في بني سويف يستقبل 15 مريضا فلسطينيا و32 مرافقا

حازم الخولي
نشر في: الخميس 18 أبريل 2024 - 11:49 ص | آخر تحديث: الخميس 18 أبريل 2024 - 11:49 ص

أعلن مستشفى إهناسيا التخصصي في بني سويف، عن استقباله 15 حالة مرضية من الأشقاء الفلسطينيين، و32 مرافقًا من أفراد أسرهم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وبإشراف من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة.

وأكد الدكتور عبدالله أسامة، مدير مستشفى إهناسيا التخصصي، أن الحالات المرضية وأسرهم، يتقلون أوجه الرعاية الطبية وغير الطبية على أكمل وجه، دون أي تقصير، وجميع العاملين بالمستشفى يتعاملون معهم كأفراد الأسرة الواحدة.

وحّذر مدير مستشفى إهناسيا، من جمع أي تبرعات أو مساعدات باسم المستشفى، سواء من خلال أفراد أو كيانات، مؤكدًا أن إدارة المستشفى لم تقم بالتنسيق مع أي أفراد أوجهات بخصوص أي تبرعات للمرضى أو للمرافقين


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