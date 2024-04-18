مدبولي: وجّهت وزير التموين بفتح نقاش حول أسعار الخبز الحر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه وجّه وزير التموين بفتح نقاش حول أسعار الخبز الحر لا سيّما بعد الانخفاض في أسعار الدقيق واستقرار سعر الدولار.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، أنه يتوجب أنه يكون هناك انخفاض في أسعار الخبز الحر في الفترة المقبلة.

وذكر أنّ هناك حصرا لكل محافظة على حدة بشأن وضع الأسعار، موضحا أن الأسعار قد تختلف داخل محافظة وأخرى أو داخل المحافظة الواحدة. وأوضح أن الاتجاه العام أن هناك انخفاضا في أسعار السلع بنسبة 22%، فيما يصل في السلع الأساسية إلى 27%.

وفي وقت سابق من اليوم، ترأس مدبولي، اجتماع الحكومة الأسبوعي، في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

وأكد مدبولي الحرص الشديد على متابعة حركة الأسواق وتوافر السلع للمواطنين، في ضوء القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا مع الجهات المعنية لخفض الأسعار واستدامة توافر السلع في الأسواق المحلية، لافتا إلى أنه سبق تشكيل لجنة تضم عدداً من الوزراء ومسئولي الجهات المعنية لإدارة هذا الملف، كما أنه تم تشكيل مجموعة عمل مصغرة في كل محافظة، برئاسة المحافظ؛ لمتابعة توافر السلع في الأسواق.

وشدد على اهتمامه بعقد اجتماع أسبوعي؛ بهدف المتابعة الدورية لحركة الأسواق وأسعار السلع، ورصد لما يحدث من انخفاض في أسعارها خلال الفترة الماضية، اتساقاً مع ما اتخذته الحكومة مؤخراً من خطوات وإجراءات بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير العملة الأجنبية، بما يسهم في زيادة حجم المفرج عنه من سلع وبضائع خلال هذه الفترة، مؤكداً أن الحكومة تتابع وترصد موقف انخفاض الأسعار؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.