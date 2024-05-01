وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

الأهلي يحل ضيفًا على الإسماعيلي في السابعة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز الحادي عشر في جدول الترتيب، برصيد 21 نقطة، جمعها الفريق من 11 مباراة فقط، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر، برصيد 19 نقطة، جمعها الفريق من 19 مباراة لعبها.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق وإمام عاشور .

الهجوم: بيرسي تاو، أحمد عبد القادر ووسام أبو علي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود الزنفلي، عمر كمال عبد الواحد، محمود متولي، رضا سليم، حسين الشحات، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، محمود عبد المنعم كهربا وأنتوني موديست.