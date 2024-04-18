لندن وواشنطن تفرضان عقوبات مشتركة على 7 أفراد و6 مؤسسات إيرانية

أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة عن فرض عقوبات على 7 أفراد و6 مؤسسات إيرانية على خلفية تورطها في أنشطة مزعزعة للاستقرار في المنطقة بعد الرد الإيراني على إسرائيل.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، الخميس، أنه رداً على الهجوم الإيراني على إسرائيل في 14 أبريل، تم اتخاذ قرار بفرض عقوبات على شخصيات قيادية في الجيش الإيراني، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأكد البيان، أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تهدفان إلى تضييق الخناق على الجهات الرئيسية الفاعلة بإيران في مجال صناعات الطائرات بدون طيار والصواريخ من خلال هذه العقوبات، وفقاً لوكالة الأناضول. وأوضح أن العقوبات ستحد بشكل أكبر من قدرة إيران على زعزعة استقرار المنطقة.

وقال البيان، إن من بين الأفراد السبعة والمنظمات الستة التي فرضت عليها العقوبات، هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، والقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، ووزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني. وأضاف أن الأشخاص المشمولين بالعقوبات سيخضعون لحظر السفر وسيتم تجميد أصولهم، في حين ستخضع المؤسسات المذكورة لتجميد الأصول.