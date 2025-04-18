لاتسيو يودع الدوري الأوروبي بسيناريو مؤلم وسط جماهيره

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تأهل فريق بودو/جليمت النرويجي إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم بركلات الترجيح (3-2) على حساب مضيفه لاتسيو الإيطالي، الذي نفذ "ريمونتادا" رائعة في الوقت الأصلي وتمكن من تسجيل هدفين نظيفين، ليمتد اللقاء لشوطين إضافيين.

وعلى ملعب (الأوليمبيكو)، تقدم لاتسيو بهدف مبكر من توقيع فالنتين كاستيلانوس (ق21)

وفي الرمق الأخير من المباراة، تمكن الفريق الإيطالي من تسجيل هدف ثان بواسطة تيجاني نوسلين، ليعلن الحكم مد المباراة إلى شوطين إضافيين.

وتقدم لاتسيو بهدف ثالث من توقيع بولايي ديا ‏(ق100)، لكن سرعان ما عادت الأمور إلى وضعها الأول بعد تقدم الفريق النرويجي عن طريق أندرياس هيلمرزن (ق109).

ومع نهاية الشوطين الإضافيين، أعلن الحكم اللجوء إلى ركلات الترجيح، التي ابتسم الحظ فيها إلى الفريق النرويجي بواقع (3-2).