تقام اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة نانت ضد رين في الدوري الفرنسي، ولقاء الأهلي ضد الفيحاء، والقادسية ضد النصر في الدوري السعودي.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 أبريل 2025 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

رين ضد نانت – الساعة 8:45 beIN Sport 4

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إسبانيول ضد خيتافي – الساعة 9:00 beIN Sport 3

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الخلود ضد ضمك - الساعة 6:05 - على قناة SSC

الأهلي ضد الفيحاء - الساعة 6:20 - على قناة SSC

القادسية × النصر – الساعة 8:00 - على قناة SSC

مواعيد مباريات الدوري القطري

الريان ضد قطر – الساعة 5:30

الشمال ضد الوكرة – الساعة 5:30

السد ضد الأهلي – الساعة 5:30

الغرافة ضد الشحانية – الساعة 5:30

أم صلال ضد العربي – الساعة 5:30

الخور ضد الدحيل – الساعة 5:30

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة

كوت ديفوار ضد بوركينا فاسو – الساعة 9:00 beIN Sport 6