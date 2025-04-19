نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات الإسكندرية لمتابعة سير العمل

تفقد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة للطب الوقائي، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة والسكان، ووفد من قيادات وزارة الصحة و السكان عددا من المستشفيات؛ لمتابعة سير العمل بالقطاع الصحي بالإسكندرية من خلال المرور على المستشفيات والوحدات ومختلف المنشئات الصحية بالمحافظة.

واستقبلت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، نائب الوزير، تلى ذلك اجتماع بقيادات الصحة بالإسكندرية بقاعة الاجتماعات بمستشفى الحميات والجهاز الهضمي، بحضور الدكتورة حنان أنور، والدكتور الحسيني أحمد، وكلاء المديرية ومديري العموم ومديري المناطق والإدارات الطبية ومديري الإدارات الفنية والإدارية، والدكتورة شاهيناز مصطفى مدير عام التأمين الصحي لفرع شمال غرب الدلتا ومديري المستشفيات؛ وذلك للمتابعة الدقيقة لسير العمل والوقوف على الوضع التشغيلي بجميع المنشئات الصحية وتقديم الدعم الكامل؛ من أجل الوصول للمستوى الأمثل في تقديم كل الخدمات الصحية بالمحافظة.

وأثنت وكيل وزارة الصحة على الدعم الكامل المقدم من قِبَل الوزارة والحرص الدائم على متابعة سير الأعمال من أجل التحسين المستمر في تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة.



ومن خلال كلمته، وجه الدكتور عمرو قنديل الشكر لجميع العاملين بالقطاع الصحي بالإسكندرية، وأشاد بالتحسن الملحوظ في مجالات الرعاية الأساسية والطب الوقائي والشئون الوقائية والمعامل، بالإضافة إلى تحسن جودة الخدمة المقدمة بمعظم مستشفيات المحافظة، وأكد حرصه وجميع فرق الوزارة على تقديم كل الدعم من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة.

كما أشار إلى أهمية العمل الجماعي داخل المنظومة الصحية لتحقيق الأهداف المرجوة من أجل النهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة، وحث على ضرورة التواصل الجيد بين جميع الادارات للوقوف على أي مشكلة وسرعة حلها والمتابعة المستمرة لكل الملفات الوقائية، كما شدد على دور فرق الإشراف بالمناطق الطبية وفرق مكافحة العدوى بالمستشفيات والوحدات، كما أكد ضرورة تكريم العاملين المميزين، حيث أوصى بصرف مكافأة لفريق مستشفى العجمي تحت قيادة الدكتور صلاح الحصاوي مدير المستشفى لالتزامهم بإجراءات مكافحة العدوى، وبصرف مكافأة أسبوعين حوافز للدكتورة سالي شيحة مديرة طب أسرة العمراوي، والدكتورة منى عبده مديرة طب أسرة سان ستيفانو لأدائهم المتميز، وصرف مكافأة شهر للدكتورة جهاد يسري أخصائي العناية المركزة بمستشفى أبو قير.

كما أوصى بصرف مكافأة شهر للدكتورة سحر فاروق أخصائي الأطفال بالعيادة المسائية، والدكتورة علياء عبدالحليم أخصائية التغذية العلاجية بمركز طب أسرة المندرة.

وعلى مستوى المديرية، أوصى بصرف مكافأة أسبوعين لفريق الأمراض المعدية وفريق الترصد وفريق الأغذية وفريق الرقابة على الصرف وفريق الرصد البيئي وفريق السلامة والصحة المهنية والصحة المدرسية، ليكونوا مثالاً يحتذى به ولتشجيع باقي فرق العمل لبذل كل الجهد.

وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة مع المقصرين، حيث وجهه بتوقيع الجزاء على فريق مكافحة نواقل الأمراض، بخصم شهر من الحوافز، كما أوصى بتوقيع الجزاء واستبعاد كل من رئيس قسم الأطفال المبتسرين ومشرفة القسم، وكذلك مجازاة رئيس قسم الرعاية المركزة بمستشفى العامرية العام لما لمسه من تقصير في أداء عملهم.

كما أوصى نائب الوزير بنقل رئيس قسم الحروق بمستشفى أبو قير ومشرفة القسم خارج المستشفى، ووجه بتحويل أخصائي رعاية القلب المتغيب عن النوبتجية للتحقيق ونقله خارج المستشفى، كما قرر توقيع الجزاء على مدير مركز طب أسرة أبيس 10، ومدير الرعاية الأساسية بالمنطقة بخصم شهر من الحوافز ونقل المتغيبين عن النوبتجية خارج المركز، وذلك من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للحفاظ على صحة المواطنين وتلبية كل مطالبهم الصحية.