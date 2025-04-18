قوات الاحتلال تنسف مبانيَ سكنية في رفح

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استشهد مواطن وأصيب آخرون، الليلة، جراء قصف الاحتلال منزلا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال قصف منزلا قرب ملعب الاعتصام في خان يونس، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال المسيرة شن غارة في محيط مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس.

ونسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منان سكنية عديدة في مدينة رفح.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمال غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة السكة وشارع وادي العرايس في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.