جماعة الحوثي تعلن استهدافها مجددا محيط مطار بن جوريون الإسرائيلي

الجماعة نفذت عملية مزدوجة ضد حاملتي الطائرات الأمريكيتين "ترومان" و"فينسون" وقطع حربية تابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي، فضلا عن إسقاط طائرة إم كيو 9 في أجواء صنعاء

أعلنت جماعة "الحوثي"، الجمعة، استهدافها مجددا محيط مطار بن جوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي، ردا على استمرار حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب ضد قطاع غزة منذ 18 شهرا.

وقالت إن قوتها الصاروخية "نفذت عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا في محيط مطار بن غوريون، في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) بصاروخ باليستي".

وأوضحت الجماعة اليمنية في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن الصاروخ المستخدم في هذه العملية من نوع "ذو الفقار".

وبشكل متكرر تعلن "الحوثي" تنفيذها عمليات عسكرية بصواريخ باليستية ضد مواقع وقواعد عسكرية داخل إسرائيل، دعما للشعب الفلسطيني ونصرة لقطاع غزة.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية برصد تل أبيب إطلاق صاروخ من اليمن، دون مزيد من التفاصيل.

وعادة لا تعلق إسرائيل رسميا على بيانات جماعة "الحوثي".

وأسفرت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023 ضد قطاع غزة، عن أكثر من 167 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

على صعيد آخر، قالت "الحوثي" في البيان ذاته إنها "نفذت عملية عسكرية مزدوجة ضد حاملتي الطائرات الأمريكيتين "ترومان" و"فينسون" وقطع حربية تابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي".

وأشارت إلى أن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "فينسون" هو "الأول لها منذ وصولها إلى البحر العربي قبل أيام"، حسب المصدر ذاته.

كما كشفت عن "إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صنعاء"، على حد قولها.

وجددت الجماعة تأكيد أنها "مستمرة للشهر الثاني على التوالي في التصدي الفاعل والمسؤول للعدوان الأمريكي، ومواجهة التصعيد بالتصعيد".

ونوهت إلى أن "الحشد العسكري الأمريكي واستمرار العدوان لن يؤدي إلا إلى المزيد من عمليات التصدي والاستهداف والاشتباك والمواجهة".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن مكتب الصحة العامة بمحافظة الحديدة اليمنية (غرب)، ارتفاع حصيلة الضحايا التي خلفتها 4 غارات أمريكية على ميناء "رأس عيسى" إلى 74 قتيلا و171 جريحا، في حصيلة مرشحة للارتفاع.

ونشرت قناة "المسيرة" صورا ومقاطع مصورة تظهر جثثا متفحمة من عاملي وموظفي الميناء، والكوادر الصحية وهي تعمل على إسعاف من تعرضوا لإصابات وحروق جراء الغارات الأمريكية، بالإضافة إلى شهادات جرحى.

من جهتها، قالت واشنطن، الخميس، إنها دمرت منصة وقود في ميناء رأس عيسى، الذي يسيطر عليه الحوثيون.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".

غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ 15 مارس الماضي، رصدت الأناضول مئات الغارات الأمريكية على اليمن، ما أدى إلى مقتل 199 مدنيا وإصابة 427 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.