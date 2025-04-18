محافظ الغربية يأمر بإغلاق فروع بلبن وكنافة وبسبوسة: صحة المواطن خط أحمر

أصدر اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، قرارًا بغلق فروع محال الحلويات ومنتجات الألبان التابعة لسلسلتي "ب لبن" و"كنافة وبسبوسة" في مدينتي طنطا والمحلة الكبرى، وذلك عقب رصد مخالفات لاشتراطات السلامة الغذائية خلال حملات التفتيش التي شنتها مديرية الشؤون الصحية، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

وعلى الفور، انتقلت لجنة برئاسة اللواء أحمد أنور، السكرتير العام للمحافظة، وبمشاركة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومندوبي التموين، والصحة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وشرطة المرافق، لتنفيذ القرار وإغلاق المحال المخالفة.

وأكد محافظ الغربية أن صحة المواطن "خط أحمر" لا يمكن التهاون فيه، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، ستواصل حملاتها المكثفة على مدار الساعة للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين، والالتزام الكامل بالضوابط الصحية داخل المنشآت التجارية، مؤكدًا أن القانون سيتم تطبيقه بكل حزم على المخالفين دون تهاون.

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن قرار الغلق جاء بعد معاينات وتقارير رسمية أثبتت وجود مخالفات تمثل خطرًا على الصحة العامة، مؤكدًا أن حماية المواطنين وتأمين سلامة الغذاء تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي داخل المحافظة، موجهًا رؤساء المراكز والمدن وفرق المتابعة الميدانية بالتشديد على المرور الدوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي منشأة يثبت مخالفتها للاشتراطات الصحية.

كما شدد المحافظ على أن الحملات ستستمر دون توقف، تنفيذًا لخطة المحافظة في إحكام الرقابة على الأسواق، وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، حمايةً لصحة المواطنين، وضمانًا لوصول منتج آمن وسليم إلى كل بيت.