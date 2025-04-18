ارتفاع حصيلة الضربات الأمريكية في اليمن لـ74 شهيدا

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أفادت وسائل إعلام حوثية، اليوم الجمعة، بأن حصيلة الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى في اليمن ارتفعت إلى 74 شهيدا و171 مصابا.

ويمثل هذا الهجوم أحد أعنف الهجمات في القصف الجوي الأمريكي الذي بدأ في 15 مارس.

وأكدت القيادة المركزية للجيش الأميريكي "سنتكوم" الضربات، لكنها رفضت التعليق عندما تم سؤالها عن الخسائر في صفوف المدنيين.

ونددت إيران وحركة حماس بالضربات الأمريكية على اليمن.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "ندين بأشد العبارات الضربة الجوية الأمريكية على ميناء رأس عيسى اليمني" معتبرا أنه "دليل على الجرائم العدوانية وانتهاك صارخ للمبادئ الأساسية لشرعة الأمم المتحدة".

أما حركة حماس، دانت "العدوان الغاشم" وقالت في بيان: "هذا العدوان الغاشم يُعد انتهاكا صارخا للسيادة اليمنية، ويمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، ويؤكد استمرار السياسات الأمريكية العدوانية التي تستهدف الشعوب الحرة الرافضة للهيمنة الصهيونية والأميركية في المنطقة".