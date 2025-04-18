تتميز مدينة شرم الشيخ بطبيعة ساهرة، والمقومات السياحية المتنوعة التي تجذب السائحين من مختلف جنسيات العالم، كما يوجد بها مناطق للتنزه ليلًا لشراء الهدايا السياحية، والاستمتاع بالعروض الفنية التي يجري تنظيمها في الساحات والميادين مجانًا، بهدف جذب السائحين.

ومن هذه المناطق التي تعد فسحة مجانية يمكن لزوار المدينة من مصريين وأجانب زيارتها دون أي تكلفة : "خليج نعمة" ويعد من المناطق الرئيسية للجذب السياحي بشرم الشيخ، ويضم كل احتياجات السائحين من مجمعات وأسواق ومطاعم، والنوادي الليلية لاستقطاب السائح الأجنبي، ويوجد به نحو 100 فندق بمستويات مختلفة تبدأ من 3 نجوم وحتى 5 نجوم، ويشتهر ليلًا بالصخب ويتيح للسائحين التنزه داخل المنطقة الحرة، وعلى ممشى البحر.

سوهو سكوير، هو منطقة ساحرة تجمع بين الروح اللندنية والمصرية، ويشتهر بتنظيم عروض ترفيهية "عروض النار، مغنيين، رقص شرقي وموسيقى، وباليه وسيرك" ويقدمها فنانين من كل أنحاء العالم، كونه عبارة عن مجمع مطاعم ترفيهي، إضافة إلى العروض الأسبوعية على المسرح الرئيسي، وعروض النافورة الراقصة الشهيرة بداية من الساعة 6 مساءً، وهي عبارة عن عرض مائي راقص مع ألعاب نارية يتم إطلاقها في الهواء بشكل متجانس مع أغاني مشهورة، بمجموعة من اللغات المختلفة.

السوق التجاري القديم، ويعرف باسم "شرم المايا" ويعد منطقة تجاري تنبض بالحياة، ويجتمع فيها عبق التاريخ مع صخب الحياة اليومية، ويشبه خان الخليلي بأزقته الضيقة المتعرجة المزدحمة بالمحلات الصغيرة الملونة، التي تعرض تشكيلة واسعة من البضائع، والمشغولات اليدوية والهدايا التذكارية، والتوابل العطرية والمنتجات المحلية، مثل "السجاد اليدوي، الأقمشة المطرزة، الحقائب المصنوعة من الجلد الطبيعي، العطور الشرقية، الحلي والمجوهرات الفضية، المنتجات النحاسية، الملابس التقليدية مثل الجلابيات والملابس المصرية التراثية التي تتميز بالألوان الزاهية والتطريزات الجميلة، والهدايا التذكارية، مثل التماثيل الصغيرة والقطع الفنية التي تعكس تاريخ وثقافة مصر.