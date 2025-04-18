أفادت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة الضربات الأمريكية على ميناء نفطي على الساحل الغربي للبلاد، لتصل إلى 58 قتيلا.

وذكرت قناة "المسيرة" أن 58 شخصا قتلوا وأصيب 126 آخرين جراء الضربات الأمريكية التي استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي على ساحل البحر الأحمر، في هجوم يعتبر أحد أعنف موجات القصف الجوي الأمريكي الذي بدأ في 15 مارس.

وأكدت القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم" الضربات، لكنها رفضت التعليق عندما تم سؤالها عن الخسائر في صفوف المدنيين، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

من جانبها، نددت إيران وحركة حماس بالضربات الأمريكية على اليمن.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: "ندين بأشد العبارات الضربة الجوية الأمريكية على ميناء راس عيسى اليمني"، معتبرا أنه "دليل على الجرائم العدوانية وانتهاك صارخ للمبادئ الأساسية لشرعة الأمم المتحدة".

ودانت حركة حماس "العدوان الغاشم" بعد الضربات الأمريكية ليلا على ميناء رأس عيسى.

وقالت حماس، في بيان، إن "هذا العدوان الغاشم يُعد انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية، ويمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، ويؤكد استمرار السياسات الأميركية العدوانية التي تستهدف الشعوب الحرة الرافضة للهيمنة الصهيونية والأمريكية في المنطقة".